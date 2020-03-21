بالصور.. طاهية وعاملة وملكة.. أمهات صنعن قادة العالم

إشارة صغيرة منهم، قادرة على إشعال الحروب، وأخرى كفيلة بنشر السلام، أسماؤهم تتصدر قوائم أقوى الشخصيات في العالم، فهم من يتحكمون فيه حرفيا، ولكنهم لم يصبحوا كذلك بين ليلة وضحاها، ففي يوم من الأيام، كانوا هؤلاء الزعماء أطفال حالمون، وكانت الأم، جزءا كبيرا من التجربة التي وصلت بيهم إلى الطبقة الحاكمة.

-فلاديمير بوتين:

عاملة في أحد المصانع، هكذا كانت تعمل ماريا إيفانوفنا بوتينا، والدة الطفل فلاديمير، الذي أصبح رئيسا لروسيا وواحدا من أبرز الرؤساء في العالم، وصنفته مجلة "فوربس" في المركز الثاني، كأقوى رئيس دولة في العالم.

ولد بوتين في أكتوبر 1952، كان أصغر ثلاثة أطفال، فيكتور وألبرت اللذان فقدتهما العائلة، حيث توفي ألبرت في سن الطفولة، وتوفي فيكتور من الدفتيريا، وعندما ولد بوتين كانا أبواه في الأربعينيات من عمرهم.

وتوفيت والدته فى 1998، عن عمر يناهز 87 عاما، قبل أن يصبح ابنها رئيسا لروسيا.

وقال الرئيس الروسي عن حياته، قبل أن يصل إلى كرسي الرئاسة: "لقد جئت من عائلة عادية، وهذا كيف عشت لفترة طويلة، حياتي كلها تقريبا، وعشت كشخص عادي، ومتوسط".

-أنجيلا ميركل:

كانت الطفلة الممتلئة ذات الوجنتين الورديتين، هي الطفلة الأولى لـهورست كاسنر، وزوجته هيرليند، التي كانت تعمل مدرسة للغة الإنجليزية واللاتينية، سأصبح ابنتهم هى السيدة الأبرز في ألمانيا وفي العالم أيضا.

هيرلندا كانت محظوظة، لترى ابنتها تشغل منصب المستشارة الألمانية، حيث توفيت في أبريل 2019، عن عمر يناهز 91 عاما، بالرغم أن "ميركل"، لا تكشف الكثير عن حياتها الشخصية، إلا أنها ذكرت أنها تتمتع بعلاقة وثيقة مع والدتها، وقالت في مقابلة مع أحد المجلات الألمانية، عن علاقتها بوالدتها: "نتحدث على الهاتف بانتظام، ولا نرى بعضنا البعض بما فيه الكفاية".

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-إيمانويل ماكرون:

نشأ إيمانويل كطفل، أكبر في العائلة التي كونها جان ميشيل ماكرون أستاذ علم الأعصاب في جامعة بيكاردي، وزوجته الدكتورة فرانسواز ماكرون، ولكن انتهى الأمر بينهما بالانفصال عام 2010، قبل أن يصعد ابنهما إلى كرسي الرئاسة الفرنسية.

لم تكن علاقة فرانسواز بابنها في أحسن حالاتها، حيث لم تتقبل علاقته بمعلمته وزوجته الحالية برجيت، ولكن مع الوقت، بدأت تتعامل مع الأمر، حيث قالت في إحدى المقابلات، إنها تعتبر بريجيت صديقة ابنها وليست زوجته.

-الملكة إليزابيث:

والدة الملكة إليزابيث، هي ملكة تحمل اسم إليزابيث أيضا، بعد زواجها من الملك جورج السادس، ولكن جرى إطلاق عليها لقب الملكة الأم، بعد وفاة زوجها، حتى يجري التفريق بينها وبين ابنتها، التي تولت عرش المملكة المتحدة، بعد وفاة والدها عام 1952.

حضرت الملكة الأم وفاة ابنتها الثانية الأميرة مارجريت، ولكنها عاشت حياة طويلة تجاوز الـ100 عاما، حيث توفيت وهي نائمة عام 2002، عن عمر يناهز 101 عاما.

-شي جين بينج:

عضو في الحزب الشيوعي الصيني، كانت كي زين، والدة الرئيس الصيني شي جين بينج، لها نشاط سياسي واضح، مع زوجها السياسي، الذي سجن خلال تلك الفترة، فكانت تلك الأجواء التي نشأ فيها شي جين بينج، ليكون مؤهل ليصبح الرئيس السابع لجمهورية الصين الشعبية، والأول على قائمة مجلة "فوربس"، لأقوى الشخصيات في العالم.

تبلغ كي زين 93 عاما، حيث حالفها الحظ لترى ابنها وهو يجلس في مقعد رئيس الصين.