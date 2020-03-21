أم بريطانية بعد إصابتها بكورونا: يشبه الزجاج في رئتيك

يشبه وجود "زجاج في رئتيك"، هكذا وصفت أم بريطانية أعراض فيروس كورونا المستجد والذي تعاني منه وتتواجد في العناية المشددة.

وحثت تارا جئن لانجستون البالغة من العمر، 39 عاما، الآخرين على عدم المخاطرة وسط هذا الوباء العالمي.

وجرى تشخيص حالة تارا جين بالالتهاب الرئوي ووصف الأطباء مضادات حيوية لها، لكن حالتها ساءت حتى جرى نقلها إلى مستشفى هيلينجدون بغرب لندن، وتشخيصها بمرض "كوفيد-19" يوم الأحد الماضي، بحسب صحيفة "الجارديان".

وشاركت البريطانية مقطع الفيديو أولا مع زملائها على واتساب، الذين تداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم العديد من المستخدمين صاحبة الفيديو أنها كاذبة ما زاد الضغط النفسي على المصابة.

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وقالت تارا في مقطع الفيديو وهي تتنفس بصعوبة: "أي شخص يريد المخاطرة، ألق نظرة علي فقط، أنا في قسم العناية المشددة لا أستطيع التنفس بدون هذا (أجهزة التنفس)".

وتابعت تارا: "لقد أدخلوا هذا إلى شرياني وأنا الآن أفضل بعشر مرات، مما كنت عليه من قبل لقد فقدت الإحساس بالوقت".

وحذرت تارا المشاهدين قائلة: "إذا كان هناك من لا يزال يدخن، فقم بإخماد السجائر لأنني أؤكد لك الآن، أنت بحاجة إلى رئتيك، ورجاءً لا تخاطروا...".

من جانبها كتبت شقيقة تارا على صفحتها فيسبوك: "أود أن أشكر جميع أصدقائي وعائلتي الذين تمنوا الصحة لتارا جين إنها تتعافى وهي تزداد قوة كل يوم... لقد مرت عائلتنا بالكثير في الآونة الأخيرة".

واستكملت :"شكرًا لجميع الأشخاص الذين شاركوا قصتها، أردنا جميعًا فقط أن نبين للناس أن أي شخص الآن يمكنه أن يصاب بالمرض وإن كان يعيش حياة صحية.. أعتقد أنه من المهم للجميع اتباع الإرشادات الحكومية.. ولا تضعوا أنفسكم وأحبائكم في خطر حافظوا على سلامتكم..".