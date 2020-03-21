رقص بالحجر الصحي.. أول ظهور لـ هند البحرينية بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

"هند البحريني" أول فنانة عربية تصاب بكورونا، والتي أثارت حينها ضجة كبيرة، تعود من جديد في أول ظهور لها بعد إصابتها بالفيروس، لتثير الجدل والانتقاد.

من داخل الحجر الصحي في أحد مستشفيات البحرين، خرجت الفنانة هند البحرينية البالغة من العمر 41 عاما، في فيديو "لايف"، عبر تطبيق "سناب شات"، وهي ترقص على نغمات الموسيقى، وهي ممسكة بكمامة في يديها.

الفيديو الذي شاركته هند لاقى تفاعلا وانتقادا من قبل متابعيها، فقد طلب منها البعض أن تقرأ القرآن وتدعو الله للشفاء، وانتقد آخرون رقصها في الحجر الصحي وهي مستهونة بفيروس ومرض يهدد العالم بأسره، فيما طلب منها البعض تقديم النصائح للناس بدلا من الرقص.

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وردت هند على تلك الانتقادات قائلة، إنها إذا صلت أو دعت الله فلن تخرج في فيديو لايف لمتابعيها، ولن تسكتها تلك الانتقادات التي نالت منها، موضحة أنها لن تتعمد إظهار تدينها أمام الجميع.

ووجهت الشكر من الحجر الطبي قائلة، "أشكر كل الناس اللي قالتلي ألف حمد لله على السلامة قبل أي شيء، وأنا ما في شيء، حتى ما أعطوني أدوية، لأنه لا توجد الأعراض مثل سخونة أو غيرها، أنا بخير".

وكانت هند عادت إلى بدلها بعد رحلة إلى برشلونة في إسبانيا، ليظهر بعد ذلك إيجابية تحاليلها، وأنها مصابة بفيروس كورونا.