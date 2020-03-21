"أنتي مش بنتي".. شاهد كيف ردت والدة سيرين عبدالنور على طلب زيارتها؟ (فيديو)

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو ساخر عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهو تسجيل مكالمة بينها وبين والدتها تهنئها فيها بعيد الأم، حيث قالت إنها ستأتي للزيارة مع أشقائها للاحتفال معها بعيد الأم لتفائجا والدتها برد غير متوقع.

قالت والدة سيرين عبدالنور، ساخرة، إنها ليست ابنتها، كما أن الأشقاء ليسوا أبنائها كذلك، فهي فقط ربتهم في منزلها، وذلك لمنع التجمعات خوفا من انتقال فيروس كورونا بينهم بسهولة في حالة التجمع.

يذكر أن آخر أعمال سيرين هو مشاركتها في مسلسل "دانتيل"، والمقرر عرضه رمضان المقبل 2020.