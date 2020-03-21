فيديو.. ناهد السباعي تشارك في تحدي الخير لمواجهة كورونا

وجهت الفنانة ناهد السباعي رسالة إلى جمهورها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "إحنا طبعا كلنا عارفين أن العالم بيواجه مشكلة فيروس كورونا، إحنا بندعو كل الناس أنها تلتزم وتقعد في بيوتها، واتباع كل التعليمات علشان نعدي من مرحلة الخطر".

وظهرت والدة ناهد معها في الفيديو والتقطت أطراف الحديث، مضيفة: "كل ما التعليمات تتنفذ بحزافيرها في صالح الجميع، علشان نخلص من أخطر وقت اللي هما الأسبوعين الجايين".

وقررت الفنانة ناهد السباعي والدتها المخرجة ناهد فريد شوقي، المشاركة في تحدي الخير الذي أطلقته إحدى الجمعيات التطوعية لمساعدة الأسر الفقيرة من أجل المكوث في المنزل كوسيلة للحد من فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع البلاد، قائلة: "يجب الالتزام بتحذيرات الدولة وأن يحافظ الجميع على أنفسهم وأسرتهم".

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وأضافت: "للأسف في أسر كثيرة تعتمد على الدخل اليومي ومش هيقدروا ينزلوا شغلهم وإحنا لازم نكون في بيوتنا".