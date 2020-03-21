طريقة عمل فتة الشاورما بالفراخ على الطريقة السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي يتميز المطبخ الشامي بالأطعمة السريعة والصحية، ونستعرض اليوم طريقة عمل فتة الدجاج على طريقة الشيف غادة التلي. مقادير فتة الدجاج: دجاجة مسلوقه 2 كوب من الأرز 2 ملعقه كبيره من السمنة مرقة دجاج عيش شامي مقطع مقلي صنوبر مقلي بقدونس مفروم لوز مقلي Advertisements صلصة الفتة 2 فص ثوم ربع كوب ليمون ملعقه صغيره كزبره ناشفه فلفل حار ملح فلفل طريقة التحضير: - سخني السمن ثم أضيفي إليها مقدار الأرز، وشوحيه قليلاً ثم أضيفي المرقة "الشوربة"، واتركيه لينضج. - ثم ضعي الثوم على الليمون، ثم أضيفي الكزبرة الناشفة والفلفل الحار, والملح، والفلفل حسب الرغبة وقلبيهم جيداً. - في طبق التقديم ضعي العيش المقلي ثم أضيفي عليه قليل من المرقة ثم الارز. - ضعي الدجاج المقطع المخلي ثم ضيفي الصلصة وقدميها.

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