رسالة إلهام شاهين لأمهات مصر: "صمام الأمان" (فيديو)

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على توجيه رسالة لكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت فيديو ظهرت فيه أمام صورة لوالدتها، وقالت: "كل سنة وكل الأمهات طيبين، الأم هي صمام الأمان للأسرة، أرجوكي لكل أم تاخد بالها على بيتها وأولادها، وناخد بالنا على بلادنا، لازم توجهي أولادك بالجلوس في البيت".
وكانت انتهت الفنانة إلهام شاهين، من تصوير دورها في فيلم "حظر التجول" مع الفنانة أمينة خليل، إخراج أمير رمسيس.
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