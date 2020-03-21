شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها بعدة لقطات مصورة تجمعها بوالدتها في إطار الاحتفال بعيد الأم، الموافق 21 مارس من كل عام.
ونشرت الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة لقطات تبدو قديمة جمعهتا بوالدتها، حيث بدت الفنانة بملامح متغيرة عما تبدو عليها الآن.
وكتبت إليسا المقطع مُعلقة: "يا رب يخليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة"، ولقت تفاعل العديد من الرواد مع المقطع المنشور، متمنين لها دوام الصحة.
ويحتفل العالم اليوم بعيد الأم، الموافق 21 مارس، وبدت العديد من الفنانات منذ صباح اليوم، نشر العديد من الصور التي تجمعهن بوالدتهن، وتوجيه معايدات خاصة لهن.
كانت هذه تفاصيل خبر بمقطع فيديو وأغنية مؤثرة.. هكذا احتفلت إليسا بعيد الأم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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