الطريقة الصحيحة لغسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا: 11 خطوة

قدّمت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح للوقاية من فيروس كورونا والحماية من انتقال العدوى، وذلك بالطرق الصحيحة لغسل اليدين. الطرق الصحيحة لغسل اليدين - غسل اليدين من 40 إلى 60 ثانية. - بلل اليدين بالماء. - ضع مقدارا من الصابون يكفي لتغطية اليدين معا. - افرك اليدين بدعك الراحتين. - افرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع تشبيك الأصابع ثم افعل نفس الشيء باليد اليمنى. Advertisements - افرك بظهر أصابع اليد اليمنى راحة اليد اليسرى، وظهر أصابع اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع قبض الأصابع. - افرك ظهر الكف الأيمن بإبهام اليد اليسرى بشكل دائرى ثم افرك ظهر الكف الأيسر بإبهام اليد اليمنى. - افرك راحة اليد اليمنى بحركة دائرية إلى الخلف وإلى الأمام بحيث تشبك أصابع اليد اليمنى براحة اليد اليسرى والعكس بالعكس. - شطف اليدين بالماء. - جفف اليدين جيدا بمنشفة تستخدم لمرة واحدة فقط. - استخدم المنشفة لغلق الصنبور.

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