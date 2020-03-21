إليكِ أبرز صيحات السراويل الرياضية مناسبة للعمل من المنزل

السروال الرياضي أو ما يعرف بإسم Sweatpants، من أكثر الصيحات رواجاً في عالم الموضة، وكأن المصممون قرروا نقل الملابس التي تُستخدم عادة في النوادي الرياضية إلى الشارع! وقد رأينا العديد من النجمات يتألقن بهذه الصيحة ويقمن بتنسيقها لاجمل إطلالة كاجوال عصرية وشبابية.

وفي الفترة الأخيرة مع إعتماد العالم على البقاء في المنزل لمنع تفشي وباء كورونا، برز أيضاً إتجاه العمل من المنزل، فتحوّلت السراويل الرياضية أكثر فأكثر إلى صيحة نعتمدها للعمل من المنزل لما تأمنه من راحة وعملية.

لكن من قال أن اللجوء إلى هذه الصيحة يعني الإبتعاد عن الأناقة، فقد حرصت دور أزياء عدة على تقديمها بشكل أنيق جداً، وصولاً إلى تنسيقها مع البلايزر، وهو أسلوب رأيناه مراراً ضمن إطلالات الستريت ستايل خلال أسابيع الموضة حول العالم.

جيجي حديد تحوّل اللوك الرياضي الى أناقة في كل مرة تعتمده، ومن عشاق هذه الصيحة أيضاً هايلي بيبر. أما كاندل جينير فنسّقت السروال الرياضي مع البلايزر الأبيض.



السروال الرياضي باللون الأخضر من دار غوتشي يمنحك إطلالة عصرية ورياضية لقضاء الوقت في المنزل والعمل سواء قمت بتنسيقه مع التي شيرت أو السويت شيرت، أما السروال الأحمر من Isabel Marant فيمكن تنسيقه مع كنزة بنقشة المقلّم وبلايزر للمسة من العصرية.

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أما إذا أردت إضافة المزيد من الأناقة للوك فنسّقي السروال الرياضي باللون الزهري من ماركة ALEXANDER WANG مع حذاء الكعب العالي.



نسقي السروال الرياضي مع البومبر جاكيت ولما لا الكعب العالي أيضاً، وللوك عصري أكثر إختاري البومبر جاكيت باللون الفضي الميتاليكي الرائج كثيراً هذا الصيف.

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