بعد اعتذار زوجها.. أنغام تقبل تحدي الخير وتتكفل بـ 80 أسرة (فيديو)

نشرت الفنانة أنغام مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليكون المقطع هو أحدث ظهور لها بعد اعتذار زوجها الملحن أحمد إبراهيم لها.

وقالت أنغام في الفيديو إنها تقبل تحدي الخير من الملحن أمير طعيمة، وأعلنت تكفلها 80 أسرة من الأسر الفقيرة خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، ونقلت التحدي إلى غادة عبدالرازق، وهاني فرحات، وإلهام شاهين، ويسرا.

وكانت جمعية رسالة أطلقت تحدي الخير ليكفل الفنانون الأسر الأكثر احتياجا والفقيرة خلال فترة العزل الاجتماعي لمواجهة كورونا، حيث استجاب لها عدد كبير من الفنانين والذين ينقلون التحدي لبعضهم البعض.

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وكانت أثيرت شائعات مؤخرا حول انفصال أنغام وإبراهيم، وذلك بعدما نشر الملحن صورة تجمعه بزوجته الأولى ياسمين عيسى وابنائه منها ليشكرها في اليوم العالمي للمراة.

وخرج إبراهيم بمنشور أخر بعده مباشرة يوضح أنه حدث انفصال بينهما رغم الحب القوي وتأثير أنغام في حياته، وبعدها بعدة أيام نشر صورة له برفقتها وهو يعتذر لها ويقبل رأسها.