وزيرة التعاون الدولي لوالدتها في عيد الأم: تحية لقائدة حياتي

تزامنًا مع احتفالات عيد الأم اليوم، هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدتها متمنية لها عام سعيد.

ونشرت المشاط عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورة لوالدتها مدونة عليها: "تحية لقائدة حياتي.. تمنحيني دايما القوة وكلماتك هي الحكمة التي تعد دستوري للقيم".

وعلقت وزيرة التعاون الدولي على الصورة قائلة: "كل سنة وانت طيبة يانوجا كل سنة وانت طيبة ياست الحبايب".

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وتحل هذا العام احتفالات عيد الأم وسط حالة من الهلع والخوف على مستوى العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.