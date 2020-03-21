تزامنًا مع احتفالات عيد الأم اليوم، هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدتها متمنية لها عام سعيد.
ونشرت المشاط عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورة لوالدتها مدونة عليها: "تحية لقائدة حياتي.. تمنحيني دايما القوة وكلماتك هي الحكمة التي تعد دستوري للقيم".
وعلقت وزيرة التعاون الدولي على الصورة قائلة: "كل سنة وانت طيبة يانوجا كل سنة وانت طيبة ياست الحبايب".
وتحل هذا العام احتفالات عيد الأم وسط حالة من الهلع والخوف على مستوى العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التعاون الدولي لوالدتها في عيد الأم: تحية لقائدة حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.