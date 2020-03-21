بسبب كورونا.. ريهام سعيد تهاجم مطربي المهرجانات: هتودونا في داهية

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد، مطربي المهرجانات، خاصة بعدما نشر عمر كمال مقطع فيديو يسخر من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، أعادت ريهام سعيد نشر مقطع الفيديو لعمر كمال معلقة عليه: "أنا غلطانة إني كنت بدافع عنكم بس فعلا أمثالكم اللي هيودونا في ستين داهيه، بتضيعوا مجهود دولة بحالها وانتوا بيسمعوكوا ملايين".

وكان الفيديو الذي نشره عمر كمال يتحدث عن أهمية الالتزام بقواعد محاربة فيروس كورونا المستجد أهمها عدم تقبيل الآخرين والمصافحة بالأيدي والعناق، لكنه بعد لحظات فعل عكس ذلك إذ صافح أحد أصدقائه واحتضنه.

وأيد الكثير من متابعي ريهام سعيد هجومها: "هل تنتظر من الجاهل أن يصبح عالمًا" "دي ناس جهلة" "هذا يسمى جهل وقلة وعي".