5 قطع استثمارية ذكية تنافس سترات شانيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سوق إعادة البيع من الأسواق الأكثر توسعا حاليا، لذلك لم يعد شراء الملابس مجرد عملية شراء بعد الآن بل أصبح استثمارا، فمن خلال اختيار القطع الأكثر طلبا من كبرى دور الأزياء العالمية، يمكنك الحصول على عائد على استثمارك عن طريق إعادة البيع، واستنادا على التقارير الصادرة من متجر إعادة البيع الفاخر""RealReal ومنصّة الأزياء العالمية "Lyst"، والتي تحوي بيانات حول القطع الأكثر مبيعا في الصناعة في الوقت الحالي.

وتعد سترة التويد من شانيل من أكثر العناصر شعبية على مر العصور، كما أنها القطعة الأكثر مبيعا في سوق إعادة البيع، ولكن هناك العديد من قطع الملابس الأخرى التي يمكننا عدّها استثمارات ذكية منافسة لسترة التويد الشهيرة.

سترات الهوديز من "Supreme"

أطلق متجر"RealReal" على علامة سوبريم لقب العلامة التجارية رقم واحد بوصفه العلامة التجارية الأكبر قوة في سوق إعادة البيع على مدى العقد الماضي، وأشار إلى أن العنصر الأكثر شعبية للعلامة الرياضية هي سترات الهوديز المطبعة بشعار العلامة التجارية، فإذا كنت تملكين نسخة من هذه السترات فسيتم بيعها بالتأكيد بسرعة في سوق إعادة البيع إذا قررت التخلي عنها لاحقا.

فساتين "Dôen"

ذكر تقرير "RealReal" نهاية العام الماضي أن "Dôen" هي واحدة من أفضل ثلاث علامات تجارية معاصرة خلال العام وفقا لإحصائيات قيمة إعادة البيع في فترة الذروة، وتشتهر العلامة التجارية التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرا لها بفساتينها الفخمة وطبعاتها الرومانسية المنتشرة في جميع أنحاء إنستغرام.

معاطف الترانش من بربري

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عند التفكير في استثمارات ذكية، لا يمكنك أبدا أن تخطئي في شراء قطعة مواكبة دائما للموضة - أي معاطف الترانش من بربري، وعلى الرغم من إعادة تصميمها باستمرار في كل موسم، هناك الكثير من الإصدارات الكلاسيكية التي لا زالت صامدة أمام اختبار الزمن.

سترات البلايزر من جاكيموس

بالإضافة إلى "Dôen" ، توجد جاكيموس هي الأخرى ضمن قائمة "RealReal" للعلامات التجارية المعاصرة ذات الأعلى قيمة إعادة بيع خلال عام 2019، ومن بين القطع الجديرة بالثقة سترات البلايزر الملونة، وبالطبع، عندما يتعلق الأمر بالحقائب فإن حقيبة"Chiquito"هي الأبرز.

معاطف البافر من مونكلير

وفقا لـ "RealReal"، احتلت مونكلير المرتبة العاشرة في قائمتها للعلامات التجارية ذات قيمة إعادة البيع الأقوى خلال العقد الماضي، وفي الوقت نفسه، أدرجت "Lyst" العلامة الإيطالية في تقريرها لأهم العلامات التجارية في الربع الأخير من عام 2019.