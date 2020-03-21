ليا أبوشعيا جمال مبهر وأناقة راقية تجمع بين النمط الأنثوي والعصري

تُشارك النجمة الشابة ليا أبوشعيا في رمضان المقبل بمسلسل "النحات" إلى جانب كل من باسل خياط وأمل بوشوشة، ونجحت ليا في إبراز نفسها بين نجمات جيلها إن كان من خلال موهبتها ومن خلال جمالها المبهر وملامحها الناعمة وأيضا من خلال أناقتها الراقية التي تجمع بين النمط الأنثوي والنمط العصري، وإليك بالصور أجمل الإطلالات التي نسقتها في مناسبات مختلفة.

إطلالة صباحية أنيقة وعصرية نسقتها ليا أبو شعيا، واعتمدت فيها على الألوان المواكبة للموضة وبشكل خاص البنفسجي، واختارت فيها بنطلون جينز أزرق مع معطف بتصميم مبتكر باللون البنفسجي الغني مصنوع من طبقات الكشكش وصل طوله حد الكاحل، ونسقت معهما صندل كعب عال باللون البيج وحقيبة كلاتش معرقة من إيترو Etro.

لوك صيفي اعتمدته ليا أبو شعيا، واختارت فيه فستان ميدي بقصة كلاسيكية باللون الزيتي الفاتح، مزين من الأمام بالأزرار وأكمامه منفوخة، وقد نسقت معه صندل أسود كعب عال وحقيبة يد صغيرة من لويس فويتون Louis Vuitton وأكملت اللوك بعقد مميز من الخرز.

إطلالة كلاسيكية أنيقة نسقتها ليا أبو شعيا، واعتمدت فيها بنطلونا باللون الأسود خصر عال وبقصة الأرجل الواسعة قد نسقت معه قميصا أبيض مزركشاً، وأكملت اللوك بحذاء كعب عال بنقشة جلد الأفعى الرائجة هذا الموسم وأقراط ذهبية بارزة.

إطلالة راقية ومفعمة بالأنوثة تألقت بها ليا أبو شعيا، وقد اختارت فيها فستان سهرة ماكسي من الدانتيل باللون الأسود بقصة ناعمة ومنسدلة، محدد الخصر وأكمامه منفوخة، وقد زينت الإطلالة بأقراط بارزة وبدت متألقة وجميلة.

Advertisements

ليا أبو شعيا نجمة رمضان 2020 في إطلالات مميزة جمعت بين الأناقة والعصرية، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار المميزة لمناسباتك القادمة.

قد يهمك ايضاً:

أدخلي الأزرار على الكوفية في الشتاء لغلق النهايات بعد لفها حول الرقبة لمظهر أنيق

جينا كولمان تتألّق بفستان أبيض يتزيَّن بعددٍ مِن الأزرار السوداء