للوقاية من كورونا..أفكار للاحتفال بعيد الأم أثناء فترة العزل الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

في الوقت الذي تتعاظم فيه نسبة انتشار فيروس كورونا الجديد في كافة أصقاع الأرض، وفي حين شلّت الإجراءات الوقائية التي اتبعتها الكثير من البلدان، الحياة الاجتماعية على نحو لم يسبق له مثيل، يطل علينا عيد الأم بعد أيام قليلة.

وفي خضم هذه الظروف القاسية، لا بد من عدم إغفال هذه المناسبة العظيمة، وإعطائها حقها حتى ولو كنا نخضع للعزل الصحي، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

فيما يلي مجموعة من الأفكار للاحتفال بعيد الأم أثناء فترة العزل الصحي، بحسب ما ورد في صحيفة الإندبندنت البريطانية:

１- دردشة على الفيديو

هناك العديد من تطبيقات الدردشة المرئية التي يمكنك استخدامها للتواصل مع زملائك وأصدقائك وعائلتك أثناء فترة العزل الصحي، بما في ذلك فيس تايم ومكالمات واتس آب المرئية، ناهيك عن تطبيق سكايب الذي يوفر خيار المكالمات الجماعية. لذا حاول أن تتواصل مع والدتك وتتمنى لها عيد أم سعيد.

２- إرسال الزهور

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يمكنك أيضاً مفاجأة والدتك بباقة جميلة من الزهور، أو سلة من الأغراض المفيدة عبر إرسالها عن طريق البريد السريع، تعبيراً منك عن حبك لها في عيد الأم.

３- تبرع للجمعيات الخيرية

إن كنت لا تستطيع إيصال هدية لوالدتك بسبب الظروف الحالية، يمكنك إنفاق النقود التي كنت ستنفقها على والدتك في عيد الأم، لجمعية خيرية، أو أشخاص محتاجين، ولا بد من أن والدتك ستقدر لك هذا الصنيع.



４- مقطع فيديو مميز

إن منعك الحجر الصحي من زيارة والدتك وتقديم هدية لها، يمكنك أن تزين إحدى الحجرات في منزلك، وتسجل مقطع فيديو في جو احتفالي تعبر فيه عن حبك لها وعن تمنياتك لها بعيد أم سعيد، وترسله لها عبر إحدى تطبيقات الدردشة المتوفرة.

５- منشور على فيسبوك

حمّل بطاقة معايدة موجهة لوالدتك، أو اكتب عبارات تهنئة مميزة بعيد الأم، وانشرها على صفحتك على فيسبوك.