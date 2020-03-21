سافر وأنت مكانك.. جولات سياحية باستخدام الموبايل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

اضطر الكثيرون لإلغاء أو تأجيل خطط سفرهم ورحلاتهم السياحية، بسبب الإجراءات الصارمة التي فرضتها الكثير من الدول على السفر والتنقل لمنع انتشار فيروس كورنا.

لكن العصر الرقمي الذي نعيش فيه يوفر إمكانية زيارة عدد من المعالم والمتاحف الشهيرة حول العالم، من خلال جولات افتراضية تمكنك من مشاهدة هذه المعالم وأنت جالس في منزلك.

وفيما يلي مجموعة من أهم هذه المعالم، بحسب صحيفة ميرور البريطانية:

سور الصين العظيم

لا حاجة لارتداء أحذية المشي لمسافات طويلة على امتداد هذا المعلم البارز، حيث يقدم دليل الصين جولة افتراضية من

Jinshanling إلى Simatai. ويمكنك الضغط على ميزة "المشي" على طول السور، أو الاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية المحيطة بزاوية 360 درجة. ويقدم الدليل أيضاً معلومات بما في ذلك النقاط الرئيسية التي ينصح بزيارتها.

https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china

البتراء، الأردن

قد تكون مدينة قديمة، لكن البتراء التي تعد من مواقع التراث العالمي تواكب العصر، بفضل سلسلة من الكاميرات التي تقدم بثاً مباشراً للموقع المذهل.

احصل على مشهد مميز للعمارة الرائعة، بما في ذلك المدخل الشهير عالمياً، مع إطلالات ساحرة على الجبال المحيطة.

http://petralivecam.com/

أنكور وات، كمبوديا

تم بناء المشروع في البداية كفصل دراسي ملحق بمعبد، ولكنه يحتوي على كل ما قد ترغب في تعلمه عن هذا المجمع الكمبودي الخلاب.

ويوفر الموقع محاكاة ثلاثية الأبعاد للمعبد، بالإضافة إلى مقاطع فيديو بزاوية 360 درجة تقدم لك لمحة عن بعض المعالم الرئيسية والمميزات التاريخية.

https://www.virtualangkor.com/360

ستونهنج، المملكة المتحدة

يقدم الموقع التراثي الإنجليزي جولة افتراضية رسمية مع إطلالات بزاوية 360 درجة تمنحك شعوراً كما لو كنت تقف وسط الأحجار الشهيرة.

وتتيح لك الجولة التفاعلية أيضاً الضغط على نقاط محددة، حتى تتمكن من معرفة المزيد من المعلومات التاريخية.

https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/

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تاج محل، الهند

يرحب موقع التراث العالمي بملايين الزوار كل عام، وذلك بفضل هندسته المعقدة والمصنوعات اليدوية المدهشة.

وهناك الكثير من الجولات التي تقدم نظرة على الأراضي المذهلة والنصب التذكاري الجميل. فعلى سبيل المثال، يمكنك المشي على طول الحدائق الشهيرة مع قائمة عرض غوغل ستريت تاج محل.

https://www.airpano.com/360photo/Taj-Mahal-India/

متحف اللوفر

مع هرمه الزجاجي ومجموعة رائعة من الأعمال الفنية - بما في ذلك الموناليزا - لا عجب أن متحف اللوفر في باريس يجذب الملايين من محبي الفن كل عام.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون زيارة اللوفر شخصياً، أنشأ المتحف مجموعة كاملة من الجولات الافتراضية من خلال مجموعاته الدائمة. تحقق من الأعمال الفنية وانغمس في التاريخ دون الحاجة إلى مغادرة منزلك مع هذه الجولات الافتراضية.

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

ماتشو بيتشو، بيرو

تعتبر قلعة إنشان التي تعود للقرن الخامس عشر واحدة من أفضل المواقع التي يمكن زيارتها في بيرو،

وستحتاج إلى التوجه عالياً إلى جبال الأنديز لاكتشاف الموقع الرائع وآثاره، ونظراً لأنه لا يمكن الوصول إليه دائماً، فهناك الكثير من الجولات الافتراضية التي تنقلك إلى ماتشو بيتشو.

وتقدم You Visit جولة متعمقة مع عروض بزاوية 360 درجة من نقاط مختلفة شائعة، لذلك ستشعر كما لو كنت تتجول في هذا الموقع الرائع على الطبيعة.

https://www.youvisit.com/tour/machupicchu

نيو أورليانز

تشتهر نيو أورليانز بجوها النابض بالحياة ومواقع الطعام المثيرة، ولكن لا يزال بإمكانك التعرف على المدينة من خلال بعض الجولات الافتراضية.

وفي الواقع، أنشأ الموقع الرسمي للمدينة جولات بمشاهد بزاوية 360 درجة، حتى تتمكن من الحصول على بعض أفضل التجارب، من الركوب في الترام في شارع سانت تشارلز، إلى استكشاف المستنقعات، أوالمعالم البارزة مثل قصر كوموندارز.

https://www.neworleans.com/plan/virtual-experience/

أكروبوليس، أثينا- اليونان

هذه القلعة القديمة هي واحدة من أفضل الأماكن للزيارة في أثينا بمناظرها الرائعة وآثاراها التاريخية، بما في ذلك البارثينون الشهير.

ويمكن لعشاق التاريخ أن يتجولوا في الموقع من منازلهم، من خلال الجولة الافتراضية التي توفرها You Go Culture والتي تقدم مناظر خلابة بزاوية 360 درجة من بعض النقاط الرئيسية، مع شرح تاريخي مفصل لكل منها.