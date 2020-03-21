كيف يتعامل مرضى الوسواس القهري في زمن كورونا؟

كوّن النظافة أحد أهم عوامل القضاء على فيروس كورونا المستجد، قد يتطلب على البعض، غسل اليدين أكثر من مرة، وهو ما يمثل هاجس لدى مرضى الوسواس القهري، الذي تعد تلك الفترة، هى الأشد وطأة عليهم، لعدم قدرتهم على السيطرة على هواجسهم.

فيتساءل دائما مرضى الوسواس القهري، هل قمت بغسل يدي أم لا؟ فدائما ما يتسلل له الشك، كونه قام بالفعل من عدمه.

وكون هذه المرحلة في غاية الصعوبة على هؤلاء، هناك ثمة إجراءات قد تساعد في تسهيل الأمور عليهم وللحد من من قلقه وهواجسهم وفقا لموقع "healthy line" ومنها:

الالتزام بمعايير الوقاية اللازمة، التي تتحدث بشكل مفصل عن غسل اليدين، واستعمال السائل المعقم عند لمس الأسطح خارج المنزل والتعقيم عند العودة إلى المنزل، من دون مبالغة لأن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل أخرى (لا جدوى من التعقيم في المنزل مثلاً في حال عدم الخروج).

لا تتابع الأخبار على مدار الساعة، بل في أوقات معينة لمعرفة المستجدات.

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اعتمد المصادر الموثوق بها، لأخذ المعلومات كصفحة وزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية، وأحذر الأخبار الشائعة المفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

طرح الأسئلة على الخبراء في حال الشكوك كالطبيب أو وزارة الصحة العامة.

الحفاظ على عادات صحية، كالغذاء الصحي والإكثار من الخضر، والحد من تناول السكر والنوم، بمعدلات كافية وتجنب مسببات التوتر.

الابتعاد عن الأشخاص السلبيين، لأن الخوف والسلبية لا يفيدان.

- اشغل نفسك بنشاط مفيد كالقراءة والرياضة.