قال محمد المسعود عضو مجلس النواب، إنه سينظم الاحتفالية السنوية بمناسبة عيد الأم، تقديرا وعرفانا بدور الأم المصرية في تربية الأبناء وتخريج جيل جديد للمستقبل قادر على الإبداع والابتكار.
وكشف المسعود، في بيان، أن الاحتفالية ستقام بنظام جديد هذا العام، نظرا للظروف التي تمر بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، من خلال تكريم 250 أما مثالية، بالتواصل معهن "أون لاين" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيجري إرسال الهدايا إلى منازلهن، وذلك لمنع إقامة أي تجمعات من الممكن أن تكون سببا في زيادة فرصة انتقال العدوى بين المواطنين.
وأوضح أن الهدف من إقامة الاحتفالية رسم البسمة والبهجة على وجوه الأمهات، خاصة في هذا الوقت العصيب الذي يستوجب على الجميع تضافر الجهود، حتى تعبر البلاد لبر الأمان.
كانت هذه تفاصيل خبر الهدايا دليفري.. احتفالية "أون لاين" لتكريم 250 أما مثالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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