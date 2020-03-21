الهدايا دليفري.. احتفالية "أون لاين" لتكريم 250 أما مثالية

قال محمد المسعود عضو مجلس النواب، إنه سينظم الاحتفالية السنوية بمناسبة عيد الأم، تقديرا وعرفانا بدور الأم المصرية في تربية الأبناء وتخريج جيل جديد للمستقبل قادر على الإبداع والابتكار.

وكشف المسعود، في بيان، أن الاحتفالية ستقام بنظام جديد هذا العام، نظرا للظروف التي تمر بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، من خلال تكريم 250 أما مثالية، بالتواصل معهن "أون لاين" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيجري إرسال الهدايا إلى منازلهن، وذلك لمنع إقامة أي تجمعات من الممكن أن تكون سببا في زيادة فرصة انتقال العدوى بين المواطنين.

وأوضح أن الهدف من إقامة الاحتفالية رسم البسمة والبهجة على وجوه الأمهات، خاصة في هذا الوقت العصيب الذي يستوجب على الجميع تضافر الجهود، حتى تعبر البلاد لبر الأمان.