تحمي من كورونا.. معنى النظافة التنفسية الجيدة طبقا لـ"الصحة العالمية"

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"النظافة التنفسية"، إحدى أبرز طرق الوقاية من الإصابة من فيروس كورونا، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الرسمي، وسط تساؤلات عن معنى ذلك المصطلح العلمي.
أوضحت "الصحة العالمية"، أن ممارسة النظافة التنفسية الجيدة، تعني تغطية الفم والأنف بالكوع المثني، أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور، وذلك لإن القُطيرات تنشر الفيروس.
ذلك الإجراء الوقائي، يحمي الأشخاص من حولك من الفيروسات مثل: البرد والأنفلونزا وكوفيد-19، بحسب المنظمة الدولية.
ما هو مرض كورونا؟
هو فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "كورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد، بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.
وظهر فيروس كورونا المشابه لالتهاب الجهاز التنفسي الحاد، لأول مرة في السعودية عام 2012، وتسبب في بؤر تفشي قاتلة في الشرق الأوسط، وحالات إصابة في أنحاء متفرقة من العالم.
أعراض الإصابة بمرض كورونا المستجد
- الشعور بالإعياء.
- الإصابة بالسعال الجاف التي ظهرت على أكثر من نصف المرضى، وفقا لدراسة علمية حديثة، أعدها باحثون طبيون، على 140 مريضا في مستشفى بمدينة ووهان، وفقا لموقع "سيانس أليرت" العلمي.
- الإصابة بالآلام في العضلات.
- الإصابة بصعوبة التنفس.
- الإصابة بنزلات البرد.
- الإصابة بالصداع.
- الإصابة بالتهاب الحلق.
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