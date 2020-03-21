طالبت الفنانة داليا مصطفى، الجمهور بالتوقف عما أسمته بـ"التنمر ضد الفنانين"، في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.
وقالت "مصطفى": "أنا بس كل اللي بقوله إننا ضد التنمر، واحنا دلوقتي بنتمر بشكل غير طبيعي على الممثلين بشكل غير مبرر".
وأوضحت أنها نشرت صورة لميدان العتبة، ووجهت التحية لقوات الشرطة، على دورها في مكافحة فيروس كورونا، وطلبت منها فض سوق العتبة منعًا لانتشار المرض.
وأشارت إلى أن الكثير من متابعيها هاجموها: "قالوا إنتي مش زيهم ومش بتقبضي يوم بيوم، لكني في بداياتي كنت بمشي من مسرح جلال الشرقاوي لحد بيتنا عشان مش معايا فلوس، ومكنتش باكل في المعهد، لأن مش معايا فلوس برضه".
وأكدت داليا مصطفى، أنها تخشى من انتشار فيروس كورونا، كون والدها مصاب بمرض مزمن، كما أنها تعرف الكثيرين المصابين بأمراض مزمنة، وبالتالي فهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس إذا زاد انتشاره.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الهجوم عليها لطلبها إخلاء العتبة.. داليا مصطفى: كفاية تنمر بالفنانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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