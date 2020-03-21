النجمات يلجأن إلى الإطلالات الرياضية خلال فترة الاستراحة مِن عزل "كورونا"

تلتزم النجمات كما كل الناس حول العالم خلال الفترة الأخيرة البقاء في المنزل، وسط تزايد المناشدات على عدم الوجود في أماكن مزدحمة للتخفيف من خطر الإصابة بفيروس "كورونا" الذي يجتاح العالم.

واقتصرت نشاطات النجمات العالميات في الأيام الأخيرة على النزهة حول المنزل، ولهذا السبب كانت إطلالات النجوم رياضية بامتياز، بعيدا عن الأزياء الأنيقة التي اعتدن اعتمادها.

نايومي واتز تلتزم في الفترة الأخيرة العزل المنزليّ وتوثّق يومياتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها قررت أخيرا كسر العزل والتمتع بنزهة رياضية قصيرة في لوس أنجلوس برفقة زوجها السابق وابنها وابنتها، ولهذه النزهة العائلية، اختارت واتز هودي أسود مع قبعة بايسبول متناسقة، وأكملت اللوك بسروال ليغينغ رياضي باللونين الأسود والأزرق.

قررت الممثلة الأميركية ريز ويذرسبون الخروج من المنزل وممارسة رياضة الركض، فأطلّت بسويت شيرت باللون الأسود مع ليغينغ رياضي أسود أيضا، وفيما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان غطت رأسها بقبعة وعينيها بنظارات شمسية باللون الأسود.

شارليز ثيرون رصدت وهي تمارس رياضة الركض مع ابنتها، واعتمدت لوك مونوكروم رياضي باللون الأسود، تألف من ليغينغ وجاكيت شتوية.

للوك رياضي ربيعي، اعتمدت الممثلة ليلي كولينز Lily Collins جاكيت باللون الكاكي من ماركة Levi’s يبلغ ثمنها £100، نسّقت معها سروال رياضي من Nike سويت شيرت باللون الزهري، وحذاء رياضي من ماركة Rothy.

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باللون الزهري أطلت عارضة الأزياء اليساندرا أمبروزيو التي اختارت sweatsuit واسعة للوك مريح وعمليّ.

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