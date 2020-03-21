بعد واقعة دمياط... كيف تحمي الممرضات أنفسهن من كورونا؟

واقعة غير صحيحة أثارت الجدل، مساء أمس، عقب زعم البعض إصابة فريق طبي، بمستشفى دمياط بفيروس كورونا.

صور ومقاطع خاطئة بات الرواد يتداولونها، الأمر الذي نفته مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور محمود طلحة.

حيث أكدت المديرية، في بيانها، أن ما حدث بالأمس، هو أنه جرى التأكيد المعملي لإصابة إحدى الممرضات العاملات بالمستشفى بالفيروس، واتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة بنقلها إلى مستشفى العزل عن طريق الإسعاف.

وكانت منظمة الصحة والسكان، أعلنت مجموعة من الإرشادات لمقدمي الرعاية الصحية، جاءت على النحو التالي:

غسل اليد بالصابون، أو فركها بالمعقم لمدة لا تقل عن 40 ثانية، وذلك في الحالات التالية:

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قبل وبعد التعامل مع المريض، أو البيئة المحيطة به.

قبل البدء في أي إجراء يتطلب النظافة والتعقيم.

بعد التعرض لسوائل الجسم التي تمثل خطرا.

قبل ارتداء معدات الوقاية الشخصية وبعد نزعها.

اتباع ممارسات النظافة التنفسية داخل مرافق الرعاية الصحية، من خلال تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس.

ارتداء كمامة طبية أثناء التعامل الروتيني مع المرضى.

عند القيام بإجراء خاص، ارتداء رداء طويل الأكمام، قفازات، ماسك واقي، ونظارة واقية للعيون.