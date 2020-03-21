التفاصيل الكاملة لواقعة سجود شاب أمام فتاة في السعودية

سجود شاب لفتاة ..واقعة مثيرة أثارت الكثير من الغضب داخل المملكة العربية السعودية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي ضجت خلال الساعات الماضية بهاشتاج "شخص يسجد لفتاة"، تداولوا خلاله عددًا من الصور لأحد الشباب يؤدي إحدى الصلوات لفتاة أمام مسجد.

بعد ساعات من انتشار الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الحساب الرسمي لإمارة مكة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، القبض على الشاب والفتاة، بعد أن قام بالسجود بين يديها أمام أحد المساجد بجدة، وتمت إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

فتاة يمنية أخرى صورتهما ونشرت الصور

وأصدرت شرطة منطقة مكة بيانًا نشرته وكالة الأنباء السعودية، أكد خلاله المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنهُ بالإشارة إلى الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشاب قام بالاستهزاء بالشعائر الدينية من خلال ظهوره وهو يقوم بالسجود أمام فتاة بجوار أحد المساجد بمحافظة جدة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية المشاركين في الواقعة.

وأضافت الشرطة في بيانها أن الشاب هو مواطن في العقد الثالث من العمر، والفتاة تحمل الجنسية اليمنية، وهي في العقد الثاني من العمر، ومن قامت بتصويرهما ونشر صورهما في وسائل التواصل الاجتماعي فتاة تحمل الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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رواد موقع "تويتر" تداولوا كذلك عددًا من الصور الأخرى تجمع الشاب والفتاتين في مواقف أخرى، بجوار شاب آخر، والتي يظهرون من خلالها داخل أحد الأماكن المغلقة، كما انتشرت بعض الصور من حساب يحمل اسم "غرام وانتقام" منسوب للفتاة وتعتذر خلاله عن الصور المنشورة، إلا أنه لم يتسن لـ"الوطن" الوصول للحساب.