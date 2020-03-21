ضحك وغنا.. إدوارد لأبنائه بعد تعليق الدراسة: هتنجحوا إزاي آخر السنة؟ (فيديو)

شارك الفنان إدوارد، متابعيه، عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو عن قضاء أبنائه للوقت بعد قرار تعليق الدراسة.

ونشر إدوارد مقطع فيديو، لابنه ماركو الذي عزف على الجيتار، بينما غنت شقيقته ماريا للامتحانات الدراسية في نهاية العام، وعلق والدهما الفنان إدوارد على الفيديو قائلًا: "ولادي فاضين وقعدوا في البيت.. هتنجحوا ازاي آخر السنة كده".

وحصد مقطع الفيديو أكثر من 23 ألف مشاهدة وسط دعاء بعض المتابعين بحماية أولاد إدوارد ونجاحهم: "ما شاء الله تبارك الله ربنا يحفظهم"، "ابنك قمر"، "ربنا يحفظهم.. انت محترم وفنان وولادك فنانين".