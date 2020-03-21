مكنش عارف.. شريف رمزي في نوبة ضحك بعد قبلة ريهام أيمن (فيديو)

شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمعها بزوجها الفنان شريف رمزي، مستخدمين تطبيق "TikTok". وخلال مقطع فيديو قامت "ريهام" بتقبيل زوجها ليدخل في نوبة ضحك، إذ علقت ريهام على الفيديو قائلة: "شريف مكنش عارف أنا هعمل إيه خالص". وحصد الفيديو مشاهدات تجاوزت الـ230 ألفا، وسط تعليقات الكثير من المتابعين بالدعاء لهما: "ربنا يخليكم لبعض"، "ربنا يسعدكم.. بفرح أوي إني أشوفكم مبسوطين.. ماشاء الله"، "هتجنني شريف معاكي مش كفاية الولاد". ويذكر أن آخر أعمال شريف رمزي، كان مسلسل "واكلينها والعة" الذي شارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان.‎

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