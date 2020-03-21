ضمنها كيفية إعداد مشروع البحث للطلاب.. أسئلة "الماميز" لوزير التعليم وإجاباتها

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي تتخذها الوزارة، تطبيق نظام "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة.

وبناءً على هذا القرار، أعلن الدكتور طارق شوقي عبر فيديو بثه عبر صفحته على "فيس بوك"، عدم عقد امتحانات لطلاب مراحل النقل، واعتماد نجاحهم، ونقلهم المراحل التالية تلقائيا، بعد تنفيذ أعمال بحثية.

ويرصد "هن"، أبرز الأسئلة التي تشغل بال الأمهات، بعد قرار إلغاء امتحانات النقل، واستبدالها بالمشروعات البحثية:

-هل يمكن ترحيل المصروفات الدراسية للعام المقبل؟

نظرًا لعدم استكمال الترم الثاني، فإن الاتجاه العام، يسير إلى إضافة 50% من قيمة أقساط الترم الثاني هذا العام لمصروفات السنة الدراسية في العام المقبل، وذلك بحسب مصادر مسؤولة، أوضحت أنه يمكن عقد اجتماع يوم السبت المقبل، بين وزارة التربية والتعليم وعدد من مسؤولي المدارس الخاصة، لمناقشة وضع مصروفات الترم الثاني، لمراحل النقل من رياض الأطفال، حتى الصف الثاني الإعدادي.

- كيف يمكن استخدام المنصة الإلكترونية للمناهج التعليمية؟

يتمكن الطلاب من مراجعة دروسهم من المنزل، بواسطة المنصة الإلكترونية، مع إشراف المعلم عبر المنصة، وكذلك ولي الأمر.

في البداية، يدخل الطالب على المنصة الإلكترونية، من خلال الموقع https://study.ekb.eg، وعند ظهور الصفحة الرئيسية، يضغط الطالب على أيقونة "ذاكر الآن"، الموجوده أسفل يمين الصفحة.

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بالضغط على تلك الأيقونة، تظهر الصفحة الخاصة بعرض المواد المتاحة على الموقع، التي تتمثل في "الأحياء، الكمياء، اللغة الإنجليزية، الجغرافيا، التاريخ، الفلسفة، الفيزياء، علم النفس والاجتماع، الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية".

وبالنقر على المادة المقصودة واختيارها، تظهر قائمة بالمناهج الخاصة بتلك المادة، على يمين الصفحة، تظهر قائمة بالصفوف للاختيار منها، وعند اختيار الصف المقصود، تظهر الدروس الخاصة بالمنهج للصف المقصود، التي تحتوي على شرح مفصل للدروس، ورسومات تساعد الطالب على الفهم، واستقبال المعلومة بشكل أسرع.

-كيف يمكن عمل مشروع البحث بديل الامتحانات؟

في البداية يكون مدرس الفصل، مجموعة محددة من الطلاب، لعمل بحث في موضوع معين، يختاره المعلم، ومن ثم يجمع الطالب المعلومات والبيانات عنه.

ويكتب الطلاب هذه المعلومات بعد جمعها في ملف ورد وتحويله إلى pdf، ثم تصوير أوراق ترسل إلى مدرس الفصل، ويعتمد بعدها نتيجه الطالب.

-هل يطبق نظام مشروعات البحث على طلاب المنازل؟

ينطبق أيضًا هذا النظام على طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي، إذ يجري تطبيق نظام إعداد المشروعات، مثل الطلبة في سنوات النقل.

-هل سيجري إلغاء أجزاء من المناهج؟

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور والطلاب، بضرورة الاعتماد على المناهج، التي تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية، وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر، وذلك حفاظًا على الطلاب.