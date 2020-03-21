"شاب يسجد لفتاة".. غضب في السعودية ووعيد بالعقاب

حالة من الغضب انتابت رواد موقع تويتر في السعودية، على خلفية تداول مجموعة من الصور بشكل واسع لشاب وفتاة أمام باب مسجد، يؤدي الأول حركات تشبه إلى حد كبير الصلاة، مثل السجود والتشهد، أمام الفتاة التي تقف أمامه مباشرة.

ورجح مغردون، أن تكون الصور التقطت في السعودية، فدشنوا هاشتاج "#شخص_يسجد_لفتاة"، لمحاسبة الشابين فيما لم ترد السطات المختصة في السعودية بعد على تلك المزاعم.

وبعد انتشار الصور بشكل واسع، دافع البعض عن الشاب والفتاة، مؤكدين أن الجمهور قد يكون أساؤا الفهم، وأنه يمكن أن الشاب لا يسجد للفتاة.

Advertisements

وكان من بني التعليقات المنتقدة، والغاضبة، "لاحول ولاقوه إلا بالله ويتشهد بعد"، وقال آخر، "صور ومشاهد مقززة ومؤلمة سجود لغير الله.. هؤلاء تجاوزوا الإساءة للذوق العام أمام بيت من بيوت الله إلى الإساءة لله تعالى بالسجود لغيره وهذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. هذه ليست حرية معتقد ديني هذا كفرا بالله يجب أن يوقف هؤلاء ومحاكمتهم شرعا".

وأعلن بعض رواد "تويتر"، تقدمهم بالفعل ببلاغات إلى الجهات الأمنية المختصة في السعودية، بشأن الواقعة.