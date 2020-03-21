تزيين الكمامة ومكياج وكفتة كورونا.. تقاليع البنات في "زمن الفيروس"

يجب أن تضع الفتيات بصماتهن الخاصة، في كل أزمة، تارة تكون بتحمل المسؤولية، وتارة أخرى تكون لمسة أنثوية ناعمة، وخلال شهر تقريبا، فترة ظهور فيروس كورونا في مصر، ابتكرت الفتيات، "تقاليع" خاصة بهن، وبالفيروس.

تنوعت تلك التقاليع بين "أكلة"، ومكياج وكمامة، فأصبح لدى كورونا، ظهورا آخر، يثير السخرية تارة، ويلقي على الفتيات باتهام "عايشين في كوكب تاني"، تارة أخرى.

كفتة كورونا

وصفة طعام انتشرت عبر "فيسبوك"، أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن كفتة من اللحم المفروم، ولكنها تشبه في شكلها هيئة فيروس كورونا المستجد.

واستمدت اسمها من ذلك، وجاء في تعريف الوصفة، "لحم مفروم، معدنوس مفروم، (وهو البقدونس)، بصل مفروم، فلفل أحمر مطحون، وبزار ملح وفلفل أسود (البزار هو نوع من التوابل العربية)".

وجاء في الطريقة، "تخلط جميع المقادير وتكور الكفتة، وتغرس فيها أزهار الزهرة وتقلى بالزيت"، وأرفقت صاحبة الوصفة، صورا توضيحية لها.

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تزيين الكمامة

للحفاظ على الأناقة، لجأت بعض الفتيات إلى تزيين كماماتهن، ليصبح لها طابعا بدويا، أو تشبه البرقع، الذي كان يستخدم في الماضي، دعاء عادل كانت واحدة من هؤلاء الفتيات، بل ودخلت في مسابقة مع صديقتها، حول تزيين الكمامة، وشاركتها مع أصدقاءها عبر "فيسبوك"، للتصويت على أيا منهما الأفضل.

مكياج كورونا

ابتكرت خبيرة تجميل، طريقة لوضع المكياج فوق الكمامة، وليس تحتها بحسب، ليصبح بذلك مكياج كورونا، ووثقت تجربتها في مقطع فيديو شاركته مع أصدقائها عبر "فيسبوك".

المكياج عبارة عن كريم أساس، وأحمر خدود بلاشر وهايلايتر، وكونتور على الكمامة، لتظهر ملامحها، ولم تكتف بذلك، بل وضعت روج على الكمامة، بعد أن حددت فمها.

ولن تتغافل مكياج العيون "السموكي"، والذي بدوره أبرز ملامحها مع آيشادو وآيلاينر.