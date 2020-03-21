في نهاية مشواره مع الأهلي.. حسام عاشور بعيون زوجته: "أتمنى ابننا يطلع زيه"

"أنا مش عارف محدش فكر في اللي قدمته وعطائي.. وهم بيجبروني على الاعتزال، صمتي تسبب فيما وصلت إليه مما واجهته، بعدم تقدير لن يجرؤ أحد على إجباري الاعتزال".

هكذا عبر حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، عن صدمته من رد فعل النادي الأحمر، بعد أن جرى تخييره، بين الاعتزال في النادي وإقامة مباراة تكريم، أو البحث عن عرض آخر، خلال تصريح خاص لـ"الوطن".

"عاشور" صائد بطولات الأهلي، على الرغم من قلة أهدافه مع الفريق، إلا أنه حصد 36 بطولة محليًا وأفريقيا، دومًا ما يُضرب به المثل في العطاء والانتماء للقلعة الحمراء، لاعب النادي الأهلي، أصغر من حمل شارة الكابتن، موسم 2009-2010 ليدخل تاريخ النادي من أوسع أبوابه.

كتب النادي الأهلي أخر سطر في تاريخ اللاعب، بنهاية المشوار معه.

وبعيدا عن المستطيل الأخضر، يرصد "هن"، جوانب من حياة اللاعب "الزوج والأب"، على لسان زوجته.

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أقنع الولاد أن بابا نجم وبيلعب

تحدثت "سارة" زوجة اللاعب، من قبل، عن معاناتها في البداية، بسبب غياب حسام لفترات بسبب المعسكرات، قائلة: "الموضوع كان جديد عليا، ومش فاهمة حاجة في الكورة، كان في معسكرات كتير جدًا، لحد ما بقيت فاهمة، إن لازم اتقبل واتعايش، عشان أقدر أكمل معاه المشوار للأخر".

وتابعت: "دلوقتي بقيت بقنع الولاد، أن بابا نجم وبيلعب لما بيغيب عننا، وبنحتفل بيه في البيت لما يكون كسبان، ولو خسران بحاول أهون عليه لأنه بيتأثر".

وعن دوره كـ"أب" في المنزل، أوضحت "سارة" خلال مداخلتها من قبل، لقناة الأهلي: "بيدلع الأولاد (جنا، إياد، ولي لي) بشكل كبير جدًا، على عكسي أنا تمامًا، متابعة: "أتمنى ابننا إياد يبقى زيه، ويكمل مسيرته في اللعب".

وعن أكلاته المفضلة، وأماكن سفرة، أوضحت زوجة اللاعب، أنه يفضل السفر دومًا إلى شرم الشيخ، وأنه يبدأ صباحه بفنجان القهوة العربي، متابعة: "بيحب أكتر حاجة صينية بطاطس بالفراخ، وبيحب الكبدة، والمانجا".