لصحتك.. طريقة عمل الفينو في المنزل

باتت ربات المنازل تخشى شراء الخبز من الخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في دول العالم، خوفا من العدوى، ويعد خبز الفينو واحدا من أساسيات المنزل الذي يجري شراؤه يوميا. ويقدم "هُن" طريقة سهلة وسريعة لعمل الفينو في المنزل: مكونات الفينو كوب حليب دافئ معلقة خميرة 1/2 كوب سكر 1/4 معلقة ملح 1/2 معلقة بيكينج بودر معلقتان لبن بودرة Advertisements 3/4 بيضة "الربع الناقص سنحتاج إليه بعد قليل". طريقة تحضير الفينو امزجي ملعقة الخميرة مع ملعقة من الحليب الدافئ وتترك جانبا. اخلطي جميع المكونات السائلة سويا، ثم يضاف إليه الدقيق تدريجيا. أضيفي الزبدة، واستمري في العجن لمدة ربع ساعة، حتى يصبح مطاطيا. يترك العجين ليخمر ويتضاعف حجمه. يقطع ويرص في القالب الفرن المدهون، مع مراعاة ترك مسافة تساعده في "التخمير"، ثم يترك ليخمر في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل. يدهن العجين بربع البيضة الباقية مع ملعقتين من الحليب. يدخل الفرن على درجة حرارة 260، لمدة 10 دقائق.

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