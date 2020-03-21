نصائح تارا عماد لاستغلال إجازة كورونا: اقعدوا في البيت ونموا مواهبكم

تحرص الفنانات على مشاركة المتابعين لحساباتهن عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بمجموعة من النصائح للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن ضمنهن الفنانة تارا عماد، التي قدمت مجموعة من النصائح لاستغلال الوقت في المنزل.

ودعت تارا، متابعيها للمكوث في المنزل، مع استغلال الوقت في تنمية المواهب، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، إذ نشرت مجموعة من النصائح منها: "اقعدوا في البيت.. نموا موهبتكم.. اغسلوا أيديكم كل شوية.. الموضوع بجد مش هزار.. أعرفوا أن دي فترة وتعدي بس لازم نلتزم.. اقعدوا في البيت نقطة من أهم النقط".

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وتابعت تارا: "النزول عند الضرورة، مفيش فسح ومطاعم وقهاوي.. دي فترة وتعدي وبقولها تاني بس لازم نلتزم عشان فيروس كورونا مينتشرش مرة واحدة ومنعرفش نلاقي أماكن في مستشفيات نتعالج فيها.. القعدة في البيت ممكن تخليك يا تتجنن يا تطلع بأفكار ومواهب جديدة زي كتابة مزيكا رياضة رسم أو 50 ألف حاجة تانية.. متستسلموش للزهق بس استغلوا الوقت ده وكلموا ناس صحابكم بقالكوا شوية متكلمتوش معاهم (أونلاين طبعًا) أو اقرأوا كتب مثلاً.. هتلاقوا كل الناس الرياضية عاملة تمرينات بكل أشكالها وأنواعها LIVE فاستغلوا الموضوع ده".

واختتمت تارا عماد نصائحها: "خلوا بالكم من نفسكم عشان لما بنحمي نفسنا اأننا منتعرضش للمرض ده بنحمي أهلنا والناس اللي حوالينا في العموم".