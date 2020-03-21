تحدي الخير.. دينا الشربيني تتكفل بـ100 أسرة وتختار شيرين رضا وروبي

انضمت الفنانة دينا الشربيني، إلى قائمة الفنانين في تحدي الخير، والذين أعلنوا عن تكفلهم بالأسر المتضررة من العزل في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونشرت دينا الشربيني، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي توجه الشكر لأحمد داود بعدما ذكر اسمها في تحدي الخير بتكفل عدد من الأسر المتضررة، وأعلنت عن تكفلها بـ100 أسرة.

وقالت "الشربيني" في مقطع الفيديو إنها تتحدى كلًا من روبي وشيرين رضا وكندة علوش وغادة عادل ومحمد حفظي وأحمد مالك وماجد الكدواني: "خلي بالكم من نفسكم.. وربنا يعدي الأيام دي على خير".

وعلقت كندة علوش على مقطع الفيديو معلقة: "حبيبتي يا دندونة".