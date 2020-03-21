والدة حسين الشحات: "مكنتش أتخيل إنه يبقى لاعب كرة مشهور"

قالت والدة حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، إنها لم تكن تتخيل أن يصبح ابنها لاعب كرة مشهور.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc": "كنت بدعيله ينوله اللي في باله ويحبب فيه خلقه، وجوايا كنت عايزاه يبقى حاجة، لكن مش بإيدي أعمل حاجة، لحد ما بقى طالب في الإعدادي، ولعب دورة المدارس، وسجل 27 جول، وطلع أحسن لاعب في البطولة".

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وتابعت: "وقتها كان حاضر حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب المصري السابق، وكان فيه مصورين كتير، وأما عرفت إن فيه مصورين، قلت له مفيش هدوم تروح بيها قالي هلبس طقم الكرة، وروحت أطمن عليه، وقابلني واحد من المصورين، وقالي إنبي كانوا عايزين يشتروا حسين ومرضيش".

واستطردت أنها فوجئت بهم يسلمونه جائزة أحسن لاعب في البطولة، فبكت فرحا.