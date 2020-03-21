يعد طبق المكرونة من الأطباق اللذيذة، ولذلك يقدم "هُن" طريقة تحضير مكرونة بصوص الجبنة الزرقاء للشيف أماني رفعت. مقادير مكرونة بصوص الجبنة الزرقاء كريمة لباني جبنة جورجونزولا جبنة بارميزان مبشورة زبادي جبنة روكفورد فلفل أسود Advertisements مكرونة زيت زيتون طريقة تحضير مكرونة بصوص الجبنة الزرقاء ارفعي الكريمة على النار ثم أضيفي إليها الجبنة الجرجونزولا ثم قدميها على المكرونة المسلوقة ضعي الجبنة الروكفورد في بولة أخرى ثم أضيفي إليها القليل من ماء السلق للمكرونة أضيفي إليها الزبادي واهرسيها جيدا حتى تتجانس المكونات أضيفي نوعي الصوص إلى المكرونة المسلوقة تقدم بالهنا مع رشة الفلفل الأسود والجبنة البارميزان المبشورة وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكرونة بصوص الجبنة الزرقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.