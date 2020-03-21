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يعد طبق المكرونة من الأطباق اللذيذة، ولذلك يقدم "هُن" طريقة تحضير مكرونة بصوص الجبنة الزرقاء للشيف أماني رفعت.
مقادير مكرونة بصوص الجبنة الزرقاء
كريمة لباني
جبنة جورجونزولا
جبنة بارميزان مبشورة
زبادي
جبنة روكفورد
فلفل أسود
مكرونة
زيت زيتون
طريقة تحضير مكرونة بصوص الجبنة الزرقاء
ارفعي الكريمة على النار ثم أضيفي إليها الجبنة الجرجونزولا ثم قدميها على المكرونة المسلوقة
ضعي الجبنة الروكفورد في بولة أخرى ثم أضيفي إليها القليل من ماء السلق للمكرونة
أضيفي إليها الزبادي واهرسيها جيدا حتى تتجانس المكونات
أضيفي نوعي الصوص إلى المكرونة المسلوقة
تقدم بالهنا مع رشة الفلفل الأسود والجبنة البارميزان المبشورة وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
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