مواجهة كورونا على طريقة ريهام حجاج: "بيتك كنبتك جوزك وتلفزيونك"

شاركت الفنانة ريهام حجاج، بصورة عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصحبة زوجها محمد حلاوة.
وظهرت "حجاج" نائمة على المقعد، بملابس المنزل وشعر كيرلي، معلقة: "بيتك كنبتك، جوزك وتلفزيونك" في إشارة منها المكوث في المنزل الفترة الحالية، لمنع الاختلاط تجنبا لتفشي فيروس كورونا.
وتشارك الفنانات يوميا، متابعينهن بروتينهن اليومي في المنزل، عقب الدعوات بالالتزام بالمنازل لمنع الاختلاط.
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