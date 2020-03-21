في 4 خطوات فقط.. طريقة عمل لحمة الرأس في المنزل

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تبحث العديد من ربات البيوت عن خطوات إعداد سهلة وسريعة للحمة الرأس في المنزل، والتي تعد إحدى المأكولات الشعبية.
وفيما يلي، طريقة سهلة وسريعة واقتصادية لتحضير لحمة الرأس في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج طهي على قناة "سي بي سي سفرة".
مقادير لحمة الرأس
- ملح
- فلفل
- لحمة رأس مسلوقة
- سمن
- زيت
- خل
- فلفل أخضر
- ثوم
طريقة تحضير لحمة الرأس
1- خلط لحمة الرأس فى السمن داخل وعاء على النار.
2- إضافة الثوم المفروم والفلفل الأخضر الرومي إلى لحمة الرأس.
3- إضافة القليل من الخل إلى الخليط.
4- إضافة الملح والفلفل الأسود مع الاستمرار في التقليب، حتى تنضج لحمة الرأس.
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