والدة حسين الشحات: "عرضت شقتي للبيع علشانه"

قالت والدة حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، إنها عرضت شقتها للبيع، لتحقق رغبة ابنها، عندما رغب في ترك ناديه.
وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "cbc": "روحت له نادي مدينة نصر، لقيته بيقولي أنا عايز أمشي من هنا، فروحت لرئيس النادي، قالي ادفعي 20 ألف جنيه الأول، أو هاتي نادي يشتريه، قلت له هبيع شقتي وأقعد في شقة إيجار علشان أعمله اللي يريحه".
وتابعت: "عرضت شقتي للبيع من غير حسين ما يعرف، لكن حد من النادي خلص الموضوع، وفضلت الشقة معايا، وراح بعدها الشرقية للدخان".
وعن أي فرق تشجع قالت: "أنا بشجع الأهلي علشان حسين وأخوه بيحبوا الأهلي، وأول مرة يطلع أحسن لاعب في دوري المدارس، فرحت وعيطت من الفرحة".
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