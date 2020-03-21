بعد وفاة عروس ههيا بسببه.. أعراض وأسباب الأزمة القلبية

قبل 15 دقيقة من بدء حفل الزفاف، أصيبت عروس ثلاثينية بأزمة قلبية مفاجئة لتلفظ أنفاسها الأخيرة، وتسود حالة من الحزن والوجع على قرية "ههيا" التابعة لمحافظة الشرقية، التي كانت من المفترض أن تشهد مراسم الزفاف، قبل أن يتبدل المشهد إلى سرادق العزاء.

وعرض موقع "مايو كلينك" أعراض وأسباب الأزمة القلبية المفاجئة:

أعراض الأزمة القلبية

ضغط أو ضيق أو ألم أو إحساس ضاغط أو مؤلم بالصدر أو الذراعين قد ينتشر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر.

غثيان أو عسر هضم أو حرقة في فم المعدة أو ألم في البطن.

ضيق النفس.

عرق بارد.

الإرهاق.

Advertisements

دوار أو دوخة مفاجئة.

أسباب الأزمة القلبية

- تحدث النوبة القلبية عندما يسد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية.

- وخلال النوبة القلبية، يمكن لإحدى هذه اللويحات أن تمزق وترسب الكوليسترول والمواد الأخرى في مجرى الدم، وتشكل جلطة دموية في موقع التمزق، وإذا كانت الجلطة كبيرة بما فيه الكفاية، فإنها يمكن أن تمنع تدفق الدم عبر الشريان التاجي، مما يُؤدي إلى افتقار عضلة القلب للأكسجين والمواد الغذائية (نقص التروية).

- تصاب بانسداد كامل أو جزئي، الانسداد الكامل يَعني أنك مصاب باحتشاء عضلة القلب بسبب ارتفاع جزء الـST. والانسداد الجزئي يَعني أنك مصاب باحتشاء عضلة القلب غير المرتفع من مستوى الـST قد تَختلف الخطوات التشخيصية والعلاج بناءً على ما تشعر به.

سبب آخر للنوبة القلبية هو تشنج الشريان التاجي الذي يعمل على إيقاف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب.