قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل كيكة الموز، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات السهل تحضيرها في المنزل. مقادير كيكة الموز موز 150 جراما سكر عصير ليمون ليمون مبشور 100 جرام زيت سكر بودرة 2 بيض فانيليا 250 جراما دقيق 1 ملعقة بيكنج باودر نصف ملعقة ملح Advertisements صوص شوكولاتة طريقة عمل كيكة الموز تخلط الزبدة والسكر مع البيض والفانيليا والزيت في الخلاط الكهربي. يضاف عصير الليمون وبشر الليمون والموز المهروس. يضاف الدقيق على مراحل والسكر البودرة والبيكنج بودر والملح. يدهن القالب بالزبدة ويرش بالدقيق. توضع في درجة حرارة 200 حتى تمام النضج. يقطع الموز إلى شرائح ويقلب في الزبدة مع القليل من السكر البودرة. يضاف صوص الشوكولاتة على الموز. تخرم الكيكة ويضاف إليها خليط الموز والشوكولاتة. ترش بالسكر البودرة وتقدم.

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