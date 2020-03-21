لو خايف عليها متزورهاش.. طبيب يطالب بوقف الزيارات في عيد الأم

ساعات معدودة على حلول عيد الأم، وسط استعداد الكثير من الأبناء لزيارة أمهاتهم، للاحتفال معهم بتلك المناسبة، على الرغم من دعوات الحكومة بعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

الدكتور أحمد رمزي استشارى طب المناطق الحارة والأمراض المتوطنة، يشدد على الامتناع عن الذهاب إلى الأمهات، قائلا لـ"هُن"، إن الذهاب للأمهات يجعلهن عُرضة للإصابة بالوباء: "ممكن تكون حامل للفيروس، بسبب تواجدك في الشارع وانت متعرفش"، وفي ظل ضعف مناعة كبار السن ترتفع احتمالية إصابتهم، لكونهم من أكثر الفئات المعرضة لذلك، مردفا: "هدية ليها انك متزورهاش".

استشارى الأمراض المتوطنة، يوضح أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يتوجه فيها الأبناء إلى أمهاتهم، هو شراء مستلزمات لهم خوفا عليهم من التواجد بالشارع، مع اتباع تعليمات السلامة، من تجنب السلام باليد والأحضان والقبلات، والوقوف على بعد مسافة متر واحد على الأقل، وغسل اليدين بطريقة صحيحة.

وزيرة الصحة: "بلاش تزوروا كبار السن.. خافوا على أهاليكم"

وناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بالخوف على أسرهم، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا: "لو بنخاف على أهلنا من كبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة والسيدات الحوامل والمصابين بالسكر والضغط والكلى والكبد والأورام والقلب بلاش نزورهم".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر": "ياريت كبار السن دول منزورهمش كتير، ويبقى فيه عندنا 2 أو 3 يراعوهم وميكونوش بيختلطوا بناس كتير، ومفيش حد يزورهم كتير، أنا عارفة إن ده إجراء شديد بس معلش نستحمله".

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ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

وظهر فيروس كورونا المشابه لالتهاب الجهاز التنفسي الحاد لأول مرة في السعودية عام 2012، وتسبب في بؤر تفشي قاتلة في الشرق الأوسط وحالات إصابة في أنحاء متفرقة من العالم.