فيديو.. حسين الشحات يهدي والدته سلسلة ذهب ويقبل قدمها على الهواء

فاجأ حسين الشحات لاعب فريق الأهلي، والدته وأهداها سلسلة ذهبية وألبسها لها خلال استضافتهما ببرنامج "معكم" الذي نقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc"، وقبّل حسين قدم والدته ورأسها وسط حالة من ذهول الحاضرين بالاستديو.

وقالت والدة حسين: "أما حسين بيبقى في الملعب ببقى حاطه إيدي على قلبي لحد الماتش مايخلص، ولو وقع قلبي يقع معاه، ولو تعب بنهار وأعيط، وأما وقع في ماتش المنتخب سافرت اسكندرية عشان أشوفه، ولو كان حتى في آخر بلاد المسلمين هروح وراه".

Advertisements

وأضافت: "وأنا معاه في أي حتة مبسوطة، ومبسوطة انه بيجب أهداف والناس بتحبه، وبزعل أما ميجيبش أجوال والناس تزعل منه".

وعن أول هدية أهداها لها في عيد الأم قالت: "وهو صغير كان عايز يجيب حاجة ومش معاه غير 5 جنيهات، فجاب دستة أطباق، وشيلاهم لحد دلوقتي، وأول لعبة جبتهاله لسه شايلاها".