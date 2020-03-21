الامارات | «روبوتات نينجا» في بانكوك للمساعدة على محاربة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «روبوتات نينجا» في بانكوك للمساعدة على محاربة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنشر مستشفيات في تايلاند «روبوتات نينجا» لقياس درجة حرارة أجسام المرضى، وحماية صحة العاملين الطبيين المثقلين عند الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكيّفت هذه الآلات، التي صنعت في الأساس لمراقبة حال المرضى الذين تعرضوا لجلطات دماغية، بسرعة للمساعدة على محاربة المرض الذي قتل حتى الآن ما يقرب من 9000 شخص في العالم.

وقد ساعدت العاملين الطبيين في أربعة مستشفيات في بانكوك وحولها على الحد من خطر الإصابة بالعدوى، من خلال السماح للأطباء والممرضات بالتحدث إلى المرضى عبر رابط فيديو.

وقال فيبون سانغفيرفونسيري من جامعة شولالونغكورن «يمكنهم الوقوف خارج الغرفة حيث يقبع المرضى، والتواصل معهم من خلال الروبوت».

وأوضح لوكالة فرانس برس أنه سيتم تصميم نماذج لاحقة لجلب الطعام والدواء للمرضى، كما يمكن استخدامها لتطهير أجنحة المستشفيات.

ويعمل فريق من المهندسين بإشرافه من أجل صنع المزيد من هذه «النينجا»، المعروفة بهذا الاسم بسبب مظهرها الخارجي، ولونها الأسود، لمستشفيات أخرى في أنحاء البلاد.

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وأصاب وباء كوفيد 19، الناتج عن فيروس كورونا المستجد، في تايلاند أكثر من 200 شخص، من ضمنهم حالة وفاة واحدة على الأقل، وقد شفي أكثر من 40 شخصاً وعادوا إلى منازلهم.

وقد أمرت السلطات أخيراً بإغلاق الحانات، ومراكز التدليك، وأماكن الترفيه، للمساعدة على منع حدوث حالات جديدة.

وتتطلب التدابير الجديدة أيضاً من الوافدين الذين يدخلون البلاد تقديم شهادة صحية، تفيد بأنهم ليسوا مصابين بالفيروس. ولم يفرض المسؤولون التايلانديون عمليات إغلاق تام للبلاد، مثل التي شوهدت في دول أخرى، في محاولة لاحتواء الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة الحيوي في تايلاند.

لكن تطمينات الحكومة بأن الوباء تحت السيطرة، لم تلجم التهافت المجنون على متاجر البقالة. كذلك يحض الأطباء السكان على البقاء في منازلهم، للحد من انتشار الفيروس.

- سيتم تصميم نماذج لاحقة لجلب الطعام والدواء للمرضى.

- يمكن للروبوتات الوقوف خارج الغرفة والتواصل مع المرضى.