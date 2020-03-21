الامارات | مهرجان كان السينمائي إلى نهاية يونيو بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان السينمائي إلى نهاية يونيو بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال منظمو مهرجان كان السينمائي إنه تم تأجيل المهرجان من مايو، كما هو معتاد، حتى نهاية يونيو المقبل. وكان المهرجان السينمائي السنوي، وهو أحد أضخم المهرجانات في العالم، سيقام في جنوب فرنسا من 12 وحتى 23 مايو. وقال المنظمون، إنه يجري بحث مواعيد جديدة عدة، بينها يونيو. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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