الامارات | «غوغل» على خطى «نتفليكس» تقلص سرعة البث على «يوتيوب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «غوغل» على خطى «نتفليكس» تقلص سرعة البث على «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «غوغل» أمس، تقليص سرعة البث التدفقي على «يوتيوب» بهدف تخفيف الضغط على شبكة الإنترنت في أوروبا، لتحذو بذلك حذو «نتفليكس».

وقال متحدث باسم المجموعة في بيان «تعهدنا بالانتقال مؤقتاً إلى معدل الوضوحية العادية بصورة تلقائية على مجمل حركة بيانات الإنترنت في الاتحاد الأوروبي».

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وأوضح المتحدث أن «الناس يستخدمون يوتيوب للاطلاع على أحدث المستجدات وللمضامين التعليمية ومن أجل إقامة روابط في هذه المرحلة الضبابية، ورغم أننا لم نسجل سوى بعض مستويات الاستخدام القصوى، اتخذنا تدابير لنعدل نظامنا تلقائياً لتقليص استخدام قدرات الشبكة».

وكانت «نتفليكس» أعلنت أنها اتخذت قراراً بتقليص سرعة البث التدفقي لخدماتها في أوروبا خلال 30 يوماً.

وزاد الحجر المنزلي والعمل عن بعد الطلب على الإنترنت، على ما أكد المسؤول الأوروبي الأربعاء.