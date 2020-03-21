الامارات | في السعودية.. توقيف شخصين يروجان لشرب المعقمات لعلاج «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن في السعودية.. توقيف شخصين يروجان لشرب المعقمات لعلاج «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم أنها وجهت أمراً بالقبض على شخصين ظهرا في مقاطع فيديو وهما يشربان من سائل تعقيم بدعوى أنه يقي من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت النيابة العامة إنها «وجهت بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائلاً لأحد أنواع المعقمات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي».

وأثارت مقاطع الفيديو التي ظهر فيها الشابان بشكل منفصل وهما يشربان معقماً غضباً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب أحد المعلقين على «تويتر» بإنزال «أقصى العقوبات» على الشابين.