الامارات | إذاعات أوروبية متوحدة في مواجهة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعات أوروبية متوحدة في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضمت عشرات الإذاعات الأوروبية في بث موحد لتذيع أغنية البوب الشهيرة «يو ويل نيفر ووك آلون» (لن تسير وحدك أبدا) لإظهار التضامن في مكافحة انتشار فيروس كورونا. واقترح الفكرة منسق الموسيقى (دي جيه) الهولندي ساندر هوخندورن وأذاع الأغنية عبر إذاعته، كما شارك مقطع فيديو عبر موقع «تويتر» لنفسه وهو يحرك شفتيه متمتما بكلمات الأغنية. وأذاعت إذاعات ريطانية الأغنية وكذلك محطات إذاعية في دول منها إسبانيا والنمسا وبلجيكا وفنلندا وسلوفاكيا ورومانيا، وايطاليا، وسويسرا. يشار إلى أن أغنية «يو ويل نيفر ووك آلون» تعد من بين أغاني كرة القدم الأشهر في أوروبا، وهي نشيد نادي ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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