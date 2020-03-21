شكرا لقرائتكم خبر عن مغنٍّ ألماني يعايش أزمة «كورونا» في مصر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرح المغني الألماني، المنحدر من أصول مصرية، عادل الطويل، بأنه تقطعت به السبل في مصر، بسبب أزمة وباء كورونا.
وقال مغني البوب (41 عاماً): «نبحث الآن متى يمكننا العودة إلى ألمانيا». وبالنسبة للألمان العالقين في مصر، ذكر الطويل أن الوضع بالنسبة له مختلف، لأن له أقارب في مصر، يمكنه الإقامة لديهم، وقال: «لذلك من المهم أن يخرج كل السائحين من هنا، لأن الفنادق جميعها تُغلق». وذكر الطويل أنه لم يعد أحد يسير في الشوارع حالياً، وقال: «لذلك أنتظر حالياً، وأبحث ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى ألمانيا في وقت ما».
ويستغل المغني المولود في برلين، والذي ينحدر والده من مصر، الوقت حالياً في تأليف أغانٍ جديدة. وذكر الطويل أنه اشترك في تطبيق لليوغا على الإنترنت لممارسة التمارين يومياً، وقال: «هذا هو الوقت المناسب للقيام بما كنت تريد أن تفعله دائماً، يمكن الآن تعلم البيانو على الإنترنت، (يوتيوب) متاحة فيه دروس تدريبية في المجالات كافة».
- من المهم أن يخرج كل السائحين من هنا، لأن الفنادق جميعها تُغلق.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مغنٍّ ألماني يعايش أزمة «كورونا» في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.