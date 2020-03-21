الامارات | «ناسا» توقف مهمة «أرتميس» للعودة إلى القمر بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» توقف مهمة «أرتميس» للعودة إلى القمر بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إنها علّقت العمل على بناء الصاروخ، ومركبات «أوراين»، لمهمتها المأهولة إلى القمر «أرتميس»، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع.

وأعلن رئيس «ناسا»، جيم برايدنستاين، مساء الخميس، أن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود، في نيو أورلاينز، حيث يبنى الصاروخ، إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب.

وأوضح: «قررنا إغلاق مركز ستينيس، بسبب ارتفاع عدد حالات (كوفيد-19) في المجتمع المحيط به، وعدد حالات الحجر الصحي المنزلي بين العاملين به، وتأكيد إصابة واحدة بين فريق العمل في ستينيس».

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وتابع: «ستعلق (ناسا) مؤقتاً إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارها. وستباشر فرق (ناسا) والمتعهدون إغلاقاً منظماً، يبقي كل الأجهزة في حال سليمة، حتى تمكنهم من استئناف العمل».

وقد يضرب تفشي فيروس كورونا المستجد الخطط الأميركية، الهادفة للعودة إلى القمر بحلول عام 2024.

وقال برايدنستاين: «ندرك أنه ستكون هناك تأثيرات في مهمات (ناسا)، لكن فيما تعمل فرقنا على تحليل الصورة الكاملة وتقليل الأخطار، فإن أولويتنا القصوى هي صحة القوى العاملة بوكالة ناسا».

- تقرر إغلاق المركز بسبب ارتفاع عدد الإصابات.