"مش بقرب من ولادي".. متعافية عربية من كورونا تروي رحلة مرضها: خفيت بمسكن

تداول رواد فيس بوك، مقطع فيديو لسيدة عربية تُدعى "ميريام"، تزعم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجدها في سويسرا، راوية رحلة مرضها وتعافيها.

وقالت "ميريام"، إنها شعرت بدوار ووجع بالرأس، فضلا عن معاناتها من العطس والسعال، لتزداد الأعراض سوءا، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ورشح، فضلا عن صعوبة في التنفس الذي يعد أهم أعراض الفيروس، على مدار يومين، مضيفة: "حسيت انه مش طبيعي أكون تعبانة للدرجة دي بسبب البرد".

تواصلت مع مستشفي في مدينة جينيف، الذين وجههوا للذهاب لعيادة شهيرة، وأجرت فحوصات لمدة 3 ساعات، وأظهرت النتائج مرضها بفيروس كورونا المستجد، مردفة: "أخدت بنادول ودوا سعال بس"، بالإضافة إلى ابتعادها عن أبنائها وعدم الاقتراب منهم، لتتحسن حالتها الصحية عقب أيام.

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وأكدت أن أصحاب المناعة القوية سيتعافون من كورونا، لكن الخطر على المصابين بأمراض مزمنة، أو مشكلات صحية بجهازهم المناعي، مطالبة بغسل اليدين، ومنع القبلات، وغسيل الأطباء باستمرا، والاهتمام بنظافة المنزل.

ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

وظهر فيروس كورونا المشابه لالتهاب الجهاز التنفسي الحاد لأول مرة في السعودية عام 2012، وتسبب في بؤر تفشي قاتلة في الشرق الأوسط وحالات إصابة في أنحاء متفرقة من العالم.